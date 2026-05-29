Il New York Times critica l’approccio di Trump con l’Iran, definendolo “bombardato di accordi e spacconate” e sottolineando come ciò generi confusione. La testata evidenzia le preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa strategia, che rischia di complicare ulteriormente i negoziati tra Stati Uniti e Iran. La critica si concentra sulla percezione di un’azione imprudente e poco coordinata da parte dell’ex presidente, ritenuta dannosa per la gestione delle relazioni diplomatiche con Teheran.

“Bombe, accordi e spacconate: l’approccio di Trump all’Iran semina confusione”, titola il New York Times sintetizzando la preoccupazione per l’epilogo della trappola iraniana nella quale si è cacciato il 47° Presidente degli Stati Uniti. Da quello che trapela dai negoziati, nella migliore delle ipotesi l’accordo con Teheran sarà illusorio e nella peggiore rischioso. Con teatrale attendismo Trump aspetta che tutti lo preghino di firmare per scongiurare l’effetto domino sui mercati, ma qualunque decisione possa prendere gli sarà imputata. Soprattutto nel malaugurato caso che dopo aver preso per i fondelli l’amministrazione americana e l’Agenzia atomica, il regime islamico partorisca un micidiale ordigno nucleare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tutte le perplessità sui negoziati Usa-Iran. L’analisi di D’Anna

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USA RESPINTI: NEGOZIATI FALLITI | LIRAN DETTA LE CONDIZIONI

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