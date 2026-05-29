Nel 2025, la spesa dei turisti nelle mete culturali italiane ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro, con un aumento del 56,4% rispetto all’anno precedente. Cinque città stanno pianificando di collaborare in rete per promuovere il turismo culturale. I dati indicano che il numero di visitatori interessati alle destinazioni culturali è cresciuto significativamente nell'ultimo anno.

Modena, 29 maggio 2026 – Crescono i turisti che raggiungono l’Italia mossi dalla voglia di visitare destinazioni culturali: nel 2025 sono stati il 56,4 % in più rispetto all’anno precedente per una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro. Un trend generale positivo che prosegue nel primo trimestre 2026 con i dati ISTAT che parlano di un +12,3% di presenze straniere rispetto allo stesso trimestre 2025. Singolarmente, il turista culturale è anche quello più propenso a spendere rispetto a chi si muove verso località balneari o montane: la spesa degli stranieri è superiore del 46%, mentre per gli italiani del 31%. Il primo Forum delle città d’arte e cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Turismo, cresce la spesa nelle mete culturali: 5,8 miliardi. Cinque città progettano di fare rete

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo e imprese, Cilento Autentico Dmo cresce: nella rete anche Cepi e FedercepicostruzioniCilento Autentico Dmo amplia la propria rete di collaborazioni includendo Cepi e Federcepicostruzioni, due importanti organizzazioni di...

Sigilli al centro massaggi. Maxi controlli in città e nelle mete turisticheNelle ultime settimane, i carabinieri hanno intensificato i controlli in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone di...

Temi più discussi: Ponte 2 giugno, milioni di turisti in viaggio: il giro d’affari e le mete più scelte; Spagna, leader in Europa e terza al mondo per spesa turistica; L’estate degli italiani (e non solo): il turismo 2026 tra incertezze e viaggi di prossimità; Turismo congressuale: Italia prima in Europa e seconda al mondo.

Roma, cresce soprattutto il turismo di lusso: gli americani hanno speso il 7% in piùLa Città eterna è sempre più attrattiva per i turisti, anche e soprattutto quelli stranieri, e di pari passo aumenta il gettito economico che i visitatori garantiscono alla Capitale. Secondo i dati ... ilmessaggero.it

Turismo record a Natale, registrato un boom di partenze per le feste: Roma presa d'assalto. Cresce la spesa degli italiani per cibo e regaliIl Natale 2025 ha anche visto un significativo aumento della spesa. Secondo Codacons, gli italiani hanno speso complessivamente 17,1 miliardi di euro tra cibi, regali, viaggi e consumazioni al ... leggo.it