Il film “Tuner – L’accordatore” è uscito nelle sale il 28 maggio, distribuito da Notorius Pictures. Diretto dal canadese Daniel Roher, il film combina elementi di crime, musica e rapine, senza approfondimenti sui personaggi o motivazioni. La narrazione si concentra su eventi legati a un accordatore e alle sue vicende, con alcune riflessioni inserite nel racconto. La pellicola si distingue per il suo stile diretto e senza fronzoli.

In sala dal 28 maggio per Notorius Pictures, Tuner – L'accordatore porta la firma del canadese Daniel Roher. Il cineasta, premiato qualche anno fa con la statuetta per il Miglior Documentario per Navalny, mette in campo le sue doti di osservatore e realizza il suo primo film di finzione. L’avere a disposizione uno sguardo attento alla realtà circostante e capace di coglierne le sfumature fa sì che, dietro la facciata dell'intrattenimento, si celino riflessioni non così banali – considerando il target di riferimento – sulla società di oggi, in particolare quella statunitense. Ed è così che la pellicola sfrutta un fil rouge crime assolutamente irresistibile, senza dare per scontato questioni più delicate e urgenti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tuner - L'accordatore è il crime movie che non ti aspetti, tra musica, rapine e un paio di riflessioni serie

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Tuner – Laccordatore - Trailer del film diretto da Daniel Roher con Dustin Hoffman

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