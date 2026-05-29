Un nuovo film, mescolando cinema classico, jazz e personaggi antieroi, è stato distribuito senza grandi annunci, alla fine della stagione cinematografica. Tra i protagonisti figurano Leo Woodall e Dustin Hoffman. La pellicola si distingue come una delle poche uscite considerate tra le più notevoli dell’anno, nonostante la mancanza di promozione significativa. La sua presenza nel panorama cinematografico è stata registrata come un evento inatteso e rilevante.

Arriva senza alcuna fanfara a supporto, quando la stagione in sala è ormai agli sgoccioli, ma è uno dei tre o quattro film imperdibili dell’anno. Tuner, diretto da Daniel Roher, è puro, classico godimento cinematografico. Niki ( Leo Woodall – “White Lotus”, “Norimberga”) è un giovane accordatore di pianoforti: silenzioso, preciso, dotato di un udito sensibilissimo. Tatuaggi, felpe e salopette, gira sempre con addosso un paio di grosse cuffie che lo difendono dai rumori esasperati del mondo circostante e con auricolari che ne attenuano l’iperacusia. Il ragazzone lavora per un amico del suo defunto padre, il veterano del settore Harry Horowitz, un Dustin Hoffman dalla classe cristallina che si prende i primi venti minuti di scena tra sordità, giocherellona demenza e una serie di ripetuti, fatali abbiocchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tuner, il film sorpresa dell’anno: cinema classico, jazz e antieroi gentili con Leo Woodall e Dustin Hoffman

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