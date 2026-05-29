Secondo quanto riportato da TS, Bernardo Silva è molto vicino a firmare con il Barcellona. La trattativa sembra in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve. La Juventus e l’Atletico Madrid erano considerate le principali candidate, ma il club catalano sembra aver preso il sopravvento. La notizia arriva da Lisbona e riguarda un possibile trasferimento che coinvolge uno dei centrocampisti più richiesti sul mercato.

2026-05-28 21:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: LISBONA (Portogallo) – Lo sognava la Juventus, l’Atletico Madrid sembrava in pole, ma il Barcellona potrebbe beffare tutti sul traguardo. Ed è quello che, secondo le informazioni del quotidiano portoghese A Bola, vuole e sogna Bernardo Silva. Dopo aver salutato il Manchester City, il 31enne centrocampista è a parametro zero e le trattative tra il suo entourage e il Barça sarebbero molto ben avviate. Resta l’ipotesi Atletico, ma il giocatore preferirebbe il club catalano e vorrebbe avere certezze sul suo futuro prima del Mondiale. Azulgrana scatenati sul mercato, chiuso l’affare Anthony Gordon con un accordo da 70 milioni di euro (più 10 di bonus) al Newcastle mentre è ben avviata la trattativa per Julian Alvarez con la prima offerta ufficiale presentata sul tavolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Bernardo Silva, niente Juve. “È vicinissimo a firmare con il Barcellona”: l’indiscrezione dal Portogallo

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BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA VOCE È PESANTISSIMA: COSA CÈ DIETRO

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