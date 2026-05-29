Secondo fonti, l’ex presidente avrebbe dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto a tutti, altrimenti il Oman rischia di saltare in aria. La sua posizione sembra indicare una forte insistenza sulla libertà di navigazione in quella zona strategica. Non ci sono state conferme ufficiali, ma le parole sono state riportate come un messaggio di fermezza. Nessun dettaglio su eventuali azioni concrete o risposte delle autorità.

Secondo quanto riferito, Donald Trump starebbe assumendo una posizione aggressiva riguardo allo Stretto di Hormuz. Mentre continuano le tensioni relative al blocco da parte dell’Iran di una delle rotte marittime più importanti al mondo. per conoscere gli ultimi aggiornamenti. Lo Stretto di Hormuz, situato tra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, costituisce l’unico passaggio diretto che collega il Golfo Persico con l’oceano aperto. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), circa il 25% del commercio mondiale di petrolio via mare passa attraverso questo stretto canale navigabile. Rendendolo una delle rotte strategicamente più importanti del pianeta. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump: ”Hormuz aperto a tutti, se no Oman salta in aria”

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Trump: Hormuz sarà aperto a tutti, l'Oman collaborerà o lo faremo saltare in aria

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