Trump e Aliensgov | la nuova strategia digitale contro gli immigrati

Notizia in breve

Un portale dedicato agli UFO ha iniziato a raccogliere dati su diverse nazionalità, tra cui l'Italia, nel suo database. La piattaforma, gestita da un'organizzazione collegata all'amministrazione statunitense, mira a condividere informazioni su presunti avvistamenti e fenomeni anomali. Non sono stati annunciati collegamenti diretti tra questa iniziativa e le politiche migratorie. La presenza dell’Italia tra le nazionalità nel database è stata segnalata senza ulteriori dettagli ufficiali.