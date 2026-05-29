Trump e Aliensgov | la nuova strategia digitale contro gli immigrati

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un portale dedicato agli UFO ha iniziato a raccogliere dati su diverse nazionalità, tra cui l'Italia, nel suo database. La piattaforma, gestita da un'organizzazione collegata all'amministrazione statunitense, mira a condividere informazioni su presunti avvistamenti e fenomeni anomali. Non sono stati annunciati collegamenti diretti tra questa iniziativa e le politiche migratorie. La presenza dell’Italia tra le nazionalità nel database è stata segnalata senza ulteriori dettagli ufficiali.

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? Domande chiave Come può un portale sugli UFO influenzare le politiche migratorie?. Perché l'Italia compare tra le nazionalità citate nel database Aliens.gov?. Quale legame esiste tra i file UAP e la gestione dei confini?. Come intende Trump usare la propaganda spaziale per recuperare i consensi?.? In Breve L'indice di gradimento di Trump è calato di 24 punti dopo l'annuncio.. Pete Hegseth guida il Department of War per la declassificazione file UAP.. Il portale segnala oltre 3 milioni di incontri ravvicinati con mappe degli arresti.. La strategia mira a distogliere l'attenzione dallo stallo diplomatico con l'Iran.. Donald Trump ha lanciato un attacco mediatico contro gli immigrati irregolari attraverso il nuovo portale web Aliens. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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