Trovato morto per un colpo di pistola nel Mantovano la compagna | Mi stava mostrando come usarla

Un uomo è stato trovato morto a Cerese di Borgo Virgilio, nel Mantovano, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. La compagna dell’uomo ha riferito che lui stava mostrando come usare l’arma quando si è verificato l’incidente. La scena si è svolta in una casa, dove è stato trovato il corpo senza vita. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo è stato ferito a morte da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola in una casa a Cerese di Borgo Virgilio (Mantova). La moglie, unica testimone dell'accaduto, ha così spiegato i fatti: "Mi stava mostrando come usare l'arma". Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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