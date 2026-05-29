trovato il tesoro di matteo messina denaro sequestrati 200 milioni

Notizia in breve

È stato scoperto un patrimonio di circa 200 milioni di euro attribuito a Matteo Messina Denaro. La Dda di Palermo ha sequestrato questa somma durante una vasta operazione. Il patrimonio, che risale agli anni Ottanta, include beni e denaro accumulati attraverso attività di narcotraffico e relativi proventi. L'operazione ha portato alla luce un tesoro che si pensa fosse nascosto per anni.