Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro Sequestrati 200 milioni
È stato scoperto un patrimonio di circa 200 milioni di euro attribuito a Matteo Messina Denaro. La Dda di Palermo ha sequestrato questa somma durante una vasta operazione. Il patrimonio, che risale agli anni Ottanta, include beni e denaro accumulati attraverso attività di narcotraffico e relativi proventi. L'operazione ha portato alla luce un tesoro che si pensa fosse nascosto per anni.
La maxi operazione della Dda di Palermo ha fatto riemergere un patrimonio accumulato con il narcotraffico e i relativi proventi a partire almeno dagli anni Ottanta. C’erano i soldi della droga partita dal Marocco, quelli delle società offshore, quelli che giravano nei paradisi fiscali. E c’era soprattutto il grande fantasma di Matteo Messina Denaro, il padrino per anni invisibile che ha trasformato Cosa nostra in una holding internazionale che, come dimostra la Procura di Palermo, era riuscita a diversificare gli interessi: energia, turismo, supermercati, edilizia, finanza, resort di lusso e paradisi fiscali. Eppure, la scena iniziale sembra quasi stonata rispetto alla montagna di denaro saltata fuori. 🔗 Leggi su Laverita.info
Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni
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