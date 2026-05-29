Gli studenti del liceo Agnoletti minacciano uno sciopero a causa delle alte temperature che hanno raggiunto livelli estivi negli ultimi giorni. Le condizioni all’interno dell’edificio, caratterizzato da una facciata tutta in vetro, stanno causando disagi notevoli. La situazione ha portato a proteste e richieste di intervento per migliorare le condizioni climatiche nelle aule. Finora, non sono stati annunciati provvedimenti ufficiali o date precise per possibili soluzioni.

Le temperature ‘agostane’ degli ultimi giorni stanno provocando notevoli disagi, chiaramente moltiplicati in un edificio come il liceo Agnoletti con la facciata esterna tutta in vetro. Così studiare in classe è un’impresa quasi impossibile visto il caldo fuori dai limiti e le proteste si sprecano, con richieste di studenti e docenti di poter fare lezione in giardino, al piano terra o in palestra. Se la situazione proseguirà poi molti sono pronti a uno sciopero. Eppure la scuola, inaugurata nel gennaio di 4 anni fa e dotata di ogni comfort proprio perché di ‘ultima generazione’, ha un impianto di climatizzazione efficiente che, però, non è stato ancora acceso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppo caldo al liceo Agnoletti. Gli studenti minacciano lo sciopero

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