Trofeo Sagra del Bombolone a Larciano una festa di corsa
A Larciano si è svolta una corsa in occasione della Trofeo Sagra del Bombolone, organizzata in collaborazione con l’Atletica Colonna Asd. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti locali e amatori. La gara si è svolta lungo un percorso cittadino, con partenza e arrivo nel centro del paese. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il consueto momento di socializzazione.
Larciano (Pistoia), 29 maggio 2026 – In collaborazione con l’Atletica Colonna Asd di Larciano è andata in scena la 34ª edizione del “Trofeo Sagra del Bombolone”, manifestazione podistica inserita all’interno della storica festa organizzata dal Circolo ARCI Colonna nel Parco Berlinguer, dove il bombolone ripieno di crema e le tradizionali ciambelline fritte rappresentano da sempre uno dei richiami più apprezzati della serata. https:www.lanazione.itmontecatinisporttrofeo-sagra-del-bombolone-le-foto-ba9efzba Sotto l’egida della Uisp è stata così organizzata quella che, di fatto, può essere considerata una delle prime gare competitive serali della stagione podistica in provincia di Pistoia, capace ancora una volta di richiamare un numero importante di partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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34° Trofeo Sagra del Bombolone facebook
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