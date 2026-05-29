trofeo sagra del bombolone a larciano una festa di corsa

Notizia in breve

A Larciano si è svolta una corsa in occasione della Trofeo Sagra del Bombolone, organizzata in collaborazione con l’Atletica Colonna Asd. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti locali e amatori. La gara si è svolta lungo un percorso cittadino, con partenza e arrivo nel centro del paese. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il consueto momento di socializzazione.