triathlon olimpico a vieste

Il 7 giugno, Vieste ospiterà una tappa del Triathlon Olimpico Gold, parte del circuito Adriatic Series. La gara si svolgerà nella località del Gargano e prevede competizioni di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione attirerà atleti da diverse regioni italiane e internazionali, che si contenderanno punti validi per la classifica generale. La prova rappresenta un evento di rilievo nel panorama sportivo locale e nazionale.

Il 7 giugno la "Perla del Gargano" si trasforma nel cuore pulsante del Triathlon italiano. La tappa del Triathlon Olimpico Gold di Vieste è una sfida che mette in palio punti pesanti per il circuito Adriatic Series. TECNICA & SICUREZZA: Percorsi tecnici, spettacolari e, soprattutto, totalmente chiusi al traffico e presidiati da uno staff d’eccellenza. Qui puoi spingere al massimo senza pensieri, godendoti la qualità organizzativa che solo Flipper Triathlon garantisce. PER IL CAMPIONE E PER IL DEBUTTANTE: Sei un Triatleta esperto? Punta ai punti per i Pettorali d'Oro. Sei alla tua prima esperienza? L’energia di questa piazza ti caricherà come nient’altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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