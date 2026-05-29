Gli ultimi due spettacoli della rassegna “TrianonDanza” si svolgono al Trianon Viviani. La rassegna, dedicata ai linguaggi innovativi della danza contemporanea, giunge alla conclusione della sua seconda edizione. Questi eventi rappresentano le ultime esibizioni della stagione, con coreografie che esplorano nuove modalità di espressione corporea. La programmazione include performance di diversi gruppi e artisti, tutte incentrate sulla sperimentazione e l’evoluzione della danza moderna.

Gli ultimi due titoli della seconda edizione della rassegna coreografica sui nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea, TrianonDanza. Al Trianon Viviani sono in scena gli ultimi due titoli di TrianonDanza, la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea. Venerdì 29 maggio è in programma Tabù, per la regia e la coreografia di Marianna Moccia, con il dramaturg Alessio Aronne. Lo spettacolo che, unendo varî linguaggi della danza, omaggia Napoli e il bisogno condiviso del suo popolo di cercare un senso comune. I performers sono Federica Altamura, Ginevra Cecere, Flavio Ferruzzi, Julia Primicile Carafa e Viola Russo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trianon Viviani, ultimi spettacoli della rassegna “TrianonDanza”

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