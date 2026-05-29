L'ex attaccante della Juventus critica i continui cambi di strategia e gli errori nel mercato della società, sottolineando come le svolte frequenti abbiano impedito una vera continuità. Riguardo a Vlahovic, afferma che il giocatore disputa una buona partita, ma poi non riesce a mantenere il rendimento. La sua analisi evidenzia le difficoltà nel mantenere un equilibrio stabile all’interno della rosa, con frequenti variazioni di formazione e approccio.

Anche se ormai fa parte del River Plate, con l’incarico di svilupparne le potenzialità commerciali internazionali, David Trezeguet non è mai lontano dalla sua Juventus. Come sempre con lucidità nell’analizzare "un momento difficile", spiega in esclusiva alla Gazzetta. E come se lo spiega? "Alla Juventus non si riesce più a dare continuità, e così ci sono troppi alti e bassi. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti. E non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio che si ottiene con gli uomini giusti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trezeguet: "Alla Juve troppi ribaltoni ed errori sul mercato. Vlahovic fa bene una partita e poi..."

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