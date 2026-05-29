Trezeguet ha commentato la stagione della Juventus, sottolineando che i numerosi cambiamenti nel team sono stati significativi. Ha aggiunto che è comprensibile che l'allenatore voglia avere maggiore controllo sulle decisioni. Le sue parole riflettono una visione sulla situazione attuale della squadra, evidenziando le difficoltà legate alle rotazioni e alle scelte tecniche. Nessuna opinione personale, solo una riflessione sui fatti recenti riguardanti la gestione e le scelte tecniche.

Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato così della stagione vissuta dai bianconeri. Queste le sue dichiarazioni. Nella Juventus che ha il problema di segnare, uno come David Trezeguet – attualmente dirigente del River Plate – farebbe molto comodo. L’ex bomber dell’inizio degli anni 2000 ha parlato con La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL MOMENTO DELLA JUVE « Alla Juventus non si riesce più a dare continuità, e così ci sono troppi alti e bassi. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti. E non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Trezeguet: «Alla Juve troppi cambiamenti, è normale che Spalletti voglia decidere»

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