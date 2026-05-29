Trezeguet | Alla Juve non c’è chiarezza Vlahovic? Lo aspettano da troppo tempo
Trezeguet ha dichiarato che alla Juventus manca chiarezza nelle decisioni di mercato e ha criticato la gestione di Vlahovic, affermando che il giocatore viene aspettato da troppo tempo.
Mateta torna di moda per la Juve: è sfida a Kolo Muani. Le ultimissime Spalletti irritato dal mercato: no per Bernardo e Alisson. Ora teme di perdere Vlahovic Se tre indizi fanno una prova: Senesi, Robertson, Bernardo Silva. Il mercato Juve continua a claudicare Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. Come è andata la sua stagione in Premier La Nazionale premia il vivaio Juve, prima chiamata per Daffara e Faticanti: com’è andata la loro stagione e quale sarà il futuro in chiave Juventus Juventus Next Gen, Di Pardo ritorna sull’esperienza in bianconero: «Mi ha aiutato tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Trezeguet: "Vlahovic? Mah, non ho ancora capito se è da Juve... io prenderei Lewandowski a zero"L’ex attaccante ha commentato la situazione di Vlahovic, affermando di non essere ancora sicuro se possa essere considerato un elemento da Juventus.
Spalletti a Dazn: «Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. Quarto posto? Manca l’ultimo sforzo. Ora si vede chi è da Juve e chi no. Come sta Vlahovic»Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
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Ai giocatori dico: alla Juve fare bene non basta, servono trofei David Trezeguet via Gazzetta dello Sport x.com
David Trezeguet non era un semplice bomber. Era una sentenza. 171 gol in 320 partite con la Juventus. Numeri irreali per il miglior marcatore straniero della storia bianconera. Dal titolo di capocannoniere nel 2002 alla scelta di restare in Serie B nel 2006: facebook
La maggior parte di questi giocatori non capisce cosa significa giocare per la Juventus e semplicemente non sono all'altezza. reddit
In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di GregorioROMA - Per il futuro della Juve è fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League (c'è un +3 su Como e Roma da difendere a quattro giornate dal termine del campionato di Serie A), ma il ... corrieredellosport.it