Trezeguet | Alla Juve non c’è chiarezza Vlahovic? Lo aspettano da troppo tempo

Trezeguet ha dichiarato che alla Juventus manca chiarezza nelle decisioni di mercato e ha criticato la gestione di Vlahovic, affermando che il giocatore viene aspettato da troppo tempo.

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