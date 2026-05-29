Trezeguet | Alla Juve non c’è chiarezza Vlahovic? Lo aspettano da troppo tempo

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trezeguet ha dichiarato che alla Juventus manca chiarezza nelle decisioni di mercato e ha criticato la gestione di Vlahovic, affermando che il giocatore viene aspettato da troppo tempo.

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