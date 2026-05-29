I treni dei pendolari sulla linea Faentina via Pontassieve hanno registrato un ritardo di tre ore nella mattinata del 28 maggio. La situazione ha causato notevoli disagi ai viaggiatori, che hanno dovuto affrontare attese prolungate. La compagnia ferroviaria non ha ancora fornito dettagli sulle cause del ritardo. La lunga attesa ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra i pendolari e le associazioni di categoria.

PONTASSIEVE – Gravi disagi ieri mattina (28 maggio) per i pendolari della linea Faentina via Pontassieve. A causa di un ritardo nell’attività del cantiere notturno attualmente attivo tra Rufina e Dicomano la circolazione ferroviaria, che avrebbe dovuto riprendere alle 5, è rimasta bloccata fino alle 7,45 circa, con inevitabili ripercussioni su tutti i treni previsti. L’intervento che Rfi sta conducendo sulla tratta Pontassieve-Borgo San Lorenzo prevede il rinnovo complessivo di circa 24 chilometri di binario. Per limitare l’impatto sul traffico ferroviario e sui pendolari, le attività si concentrano nelle ore notturne, cinque notti a settimana, ma a causa di un imprevisto (il ritrovamento e la successiva demolizione di un manufatto in cemento armato) le operazioni si sono protratte ben oltre i tempi programmati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tre ore di ritardo per i treni dei pendolari sulla Faentina. Boni: “Inaccettabile”

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FORTI RITARDI E DISAGI PER I PENDOLARI DI RITORNO DA MILANO A CAUSA DI UN INVESTIMENTO A SESTO

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