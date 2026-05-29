Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco tre film e quattro serie TV da guardare durante il weekend. Con l’estate alle porte, molti approfittano del tempo libero per recuperare titoli disponibili in sala o in streaming. La selezione include produzioni di diversi generi, adatte a vari gusti. La programmazione offre opzioni sia per chi preferisce una visione più leggera sia per chi cerca storie più complesse. La scelta si rivolge a spettatori interessati a intrattenimento di qualità senza uscire di casa.

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Cari spettatori, siamo arrivati alla fine di maggio, l'estate è sempre più vicina, ma c’è sempre tempo per recuperare film e serie TV, tra cinema e streaming.Non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi. Dunque mettetevi comodi, questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale. 🔗 Leggi su Today.it

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