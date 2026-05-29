Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa mattina vicino alla stazione di Marotta, nel Pesarese. L’incidente ha causato disagi sulla linea Adriatica, con ritardi e sospensioni che sono durate oltre tre ore. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno verificando le cause dell’incidente. La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.

Pesaro, 29 maggio 2026 – Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Marotta. Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari. I treni sono rimasti bloccati per oltre tre ore sulla linea Adriatica tra Marche ed Emilia-Romagna. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa dalle 7 del mattino a Marotta per consentire accertamenti dell’Autorità giudiziaria, provocando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario lungo la direttrice Ancona-Bologna. Circolazione treni in tilt per ore. Secondo gli aggiornamenti diffusi da Trenitalia, alle 8 la circolazione risultava ancora completamente sospesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso da un treno nel Pesarese, linea Adriatica nel caos per oltre 3 ore

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