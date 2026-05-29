Travolte da un' auto all' uscita del supermercato | morta anche l' amica

Notizia in breve

Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto all’uscita di un supermercato. La vittima si trovava insieme a un’amica, che era già deceduta nelle prime ore successive all’incidente avvenuto martedì scorso. La vettura ha investito entrambe le donne, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessun’altra persona coinvolta. La salma della seconda vittima è stata riconsegnata ai familiari.