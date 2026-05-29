Travolte da un' auto all' uscita del supermercato | morta anche l' amica
Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto all’uscita di un supermercato. La vittima si trovava insieme a un’amica, che era già deceduta nelle prime ore successive all’incidente avvenuto martedì scorso. La vettura ha investito entrambe le donne, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessun’altra persona coinvolta. La salma della seconda vittima è stata riconsegnata ai familiari.
Si aggrava il bilancio dell'investimento avvenuto martedì scorso ad Atri: è deceduta anche la seconda donna travolta da un'auto. Fiorella Piovani, 75 anni, dopo l'impatto era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Non ce l'ha fatta ed è morta due giorni dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Nemmeno Andrew o Dan hanno una sola donna che li guarda come la moglie di Steve lo guardava. reddit
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