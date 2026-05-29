Un uomo ha ucciso un ladro che aveva appena travolto con l’auto. La frase “ergastolo” è stata pronunciata ieri nel corso del processo, dove si discuteva della natura dell’omicidio. La vicenda si è svolta in un’area urbana, con il veicolo che ha investito il malvivente mentre cercava di scappare. La procura ha chiesto la condanna all’ergastolo, sostenendo che si trattò di omicidio volontario.

La parola ergastolo è risuonata ieri nell’aula 1 del Tribunale di Lucca e si è abbattuta come un macigno sulla testa di Cinzia Dal Pino, la balneare viareggina accusata di aver inseguito, investito e ucciso l’uomo – successivamente identificato per Nouredine Mezgou, marocchino di 52 anni senza fissa dimora – che poco prima l’aveva rapinata mentre, all’uscita da un ristorante della darsena viareggina stava salendo in auto. Ad avanzare la richiesta dell’ergastolo è stata la Pm Sara Polino secondo cui la donna avrebbe agito con l’intenzione di uccidere. Per lei il reato è quello dell’ omicidio volontario pluriaggravato senza possibilità di attenuanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolse e uccise il ladro: "Fu omicidio volontario. Le sia dato l’ergastolo"

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