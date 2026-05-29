Travolse e uccise il ladro | Fu omicidio volontario Le sia dato l’ergastolo

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ucciso un ladro che aveva appena travolto con l’auto. La frase “ergastolo” è stata pronunciata ieri nel corso del processo, dove si discuteva della natura dell’omicidio. La vicenda si è svolta in un’area urbana, con il veicolo che ha investito il malvivente mentre cercava di scappare. La procura ha chiesto la condanna all’ergastolo, sostenendo che si trattò di omicidio volontario.

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La parola ergastolo è risuonata ieri nell’aula 1 del Tribunale di Lucca e si è abbattuta come un macigno sulla testa di Cinzia Dal Pino, la balneare viareggina accusata di aver inseguito, investito e ucciso l’uomo – successivamente identificato per Nouredine Mezgou, marocchino di 52 anni senza fissa dimora – che poco prima l’aveva rapinata mentre, all’uscita da un ristorante della darsena viareggina stava salendo in auto. Ad avanzare la richiesta dell’ergastolo è stata la Pm Sara Polino secondo cui la donna avrebbe agito con l’intenzione di uccidere. Per lei il reato è quello dell’ omicidio volontario pluriaggravato senza possibilità di attenuanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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