Trasporti sicuri a Bergamo | progetti degli studenti contro le violenze

Gli studenti di un liceo artistico di Bergamo hanno presentato progetti per contrastare le molestie sui mezzi pubblici. I lavori sono stati sviluppati nell’ambito di un’iniziativa scolastica dedicata alla promozione della sicurezza e del rispetto nei trasporti pubblici. I progetti prevedono campagne di sensibilizzazione e strumenti pratici per denunciare comportamenti inappropriati. La scuola ha collaborato con enti locali per diffondere le iniziative tra gli utenti dei mezzi pubblici.

Gli studenti degli istituti Manzù, Amaldi e Einaudi presentano gli elaborati incentrati sui temi della prevenzione della violenza e la sicurezza sui mezzi e spazi pubblici Il progetto “Marta” nasce da un episodio di molestie che una studentessa ha realmente subito nel 2022 su un mezzo pubblico, la quale ha trovato poi la forza di denunciare rivolgendosi anche alle istituzioni per richiedere delle soluzioni concrete e far fronte al problema. Da quella richiesta ricevuta l’agenzia del trasporto pubblico locale di Bergamo e provincia, ha attivato un progetto volto all’informazione e alla sensibilizzazione contro le molestie verbali, sessuali e di gruppo con lo scopo di diffondere coesione sociale e sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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