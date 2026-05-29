Trasporti dalla Regione 1.8 miliardi per opere e infrastrutture | c' è anche il completamento della Linea 6
La Giunta regionale della Campania ha approvato un assestamento di 1,8 miliardi di euro destinati a opere e infrastrutture nel settore dei trasporti, inclusa la conclusione della Linea 6. La decisione riguarda anche la razionalizzazione del Programma di finanziamento FESR 2021-2027 per la mobilità. La seduta si è svolta nel pomeriggio presso Palazzo Santa Lucia.
La Giunta regionale della Campania, nell'ultima seduta che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì presso Palazzo Santa Lucia, ha approvato, tra le altre cose, l’assestamento e la razionalizzazione del PR FESR Campania 2021-2027 per il settore mobilità. 1,79 miliardi di euro saranno impiegati per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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