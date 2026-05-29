La Giunta regionale della Campania ha approvato un assestamento di 1,8 miliardi di euro destinati a opere e infrastrutture nel settore dei trasporti, inclusa la conclusione della Linea 6. La decisione riguarda anche la razionalizzazione del Programma di finanziamento FESR 2021-2027 per la mobilità. La seduta si è svolta nel pomeriggio presso Palazzo Santa Lucia.

La Giunta regionale della Campania, nell'ultima seduta che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì presso Palazzo Santa Lucia, ha approvato, tra le altre cose, l’assestamento e la razionalizzazione del PR FESR Campania 2021-2027 per il settore mobilità. 1,79 miliardi di euro saranno impiegati per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Passante AV di Firenze e nuova stazione Belfiore: completamento previsto tra il 2029 e il 2030

Notizie e thread social correlati

Trasporti, Ruzza (Regione Veneto): "Al lavoro per semplificare e ammodernare infrastrutture"In Veneto, un rappresentante regionale ha annunciato che nei primi cento giorni della nuova legislatura si stanno concentrando su due obiettivi...

Caro carburanti, dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti: aiuti anche ad agricoltura e pescaLa Regione ha stanziato 25 milioni di euro destinati a imprese di diversi settori, tra cui agricoltura e pesca, per far fronte ai crescenti costi dei...

Argomenti più discussi: Regione Campania, approvato il Bilancio: 1 miliardo per i trasporti, 290 milioni per l'Ambiente; Trasporti, al via i lavori di riqualificazione di Napoli Centrale; Trasporti, dalla Regione 1.8 miliardi per opere e infrastrutture: c'è anche il completamento della Linea 6; Stop ai bus Euro 0, fondi dalla Regione per rinnovare i mezzi.

Presentazione di TransAlpi, il nuovo hub della mobilità tra Italia e Francia: il 29 maggio alle ore 14.00 si tiene il webinar della nuova piattaforma digitale. Link per partecipare regione.piemonte.it/web/temi/fondi… #interregPiemonte @InterregALCOTRA x.com

Trasporti: Aversa (Fit Cisl): importante il confronto con RegioneAccogliamo con attenzione e senso di responsabilità l'impegno assunto dalla Regione sul superamento del taglio al Fondo Tpl e sulla copertura finanziaria del rinnovo del contratto collettivo ... ansa.it