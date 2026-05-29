Nella regione Lombardia sono stati premiati 19 ospedali per i record nei trapianti, superando la media nazionale di donatori. I criteri di selezione si basano sul numero di interventi effettuati e sui risultati ottenuti. La premiazione si è svolta sulla base di dati ufficiali relativi alle attività di trapianto, senza indicare specifici nomi di strutture o persone coinvolte. La regione ha raggiunto questi risultati grazie a una maggiore attività di donazione e a pratiche cliniche consolidate.

? Domande chiave Come ha fatto la Lombardia a superare la media nazionale di donatori? Quali criteri hanno portato alla scelta dei diciannove ospedali premiati? Perché il numero di trapianti è cresciuto così velocemente dal 2022? Come influisce il lavoro delle scuole sulla gestione delle donazioni??? In Breve Trapianti in Lombardia passati da 767 nel 2022 a 941 nel 2025. Donatori lombardi 34 per milione di abitanti contro i 30 nazionali. Sergio Vesconi e Federico Romani coordinano la rete di ecc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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