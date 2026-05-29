Un uomo di 76 anni è morto in provincia di Latina dopo essere caduto e aver battuto la testa. L’incidente è avvenuto durante una visita in Italia, dove era arrivato dall’Argentina per festeggiare il compleanno del marito. Dopo la caduta, sono stati prelevati i suoi organi e donati a due persone. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Era arrivata in provincia di Latina dall’Argentina per una vacanza legata al compleanno del marito. Un viaggio familiare si è però trasformato in tragedia per una donna di 76 anni, morta a causa di una emorragia cerebrale provocata da una caduta accidentale. Dal dolore della perdita è nato un gesto di grande generosità: il marito, in accordo con i figli giunti in Italia dall’Argentina, ha autorizzato la donazione degli organi. Il prelievo multiorgano è stato eseguito con successo all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Sono stati prelevati fegato e reni, destinati a dare speranza ad altre due persone. Dopo l’intervento, il fegato è stato trasferito al San Camillo di Roma, mentre i reni sono stati inviati al Policlinico Universitario Tor Vergata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente in provincia di Latina: 76enne batte la testa dopo una caduta. I suoi organi salvano due vite

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