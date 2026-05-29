Tragedia di Corinaldo | il dj della Lanterna Azzurra in carcere

Il dj del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo si trova in carcere. La questione riguarda anche l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per un ex magazzino agricolo, che è stato trasformato in un locale pubblico. La domanda principale riguarda le motivazioni che hanno portato all’autorizzazione di un locale non conforme alle norme di sicurezza.

? Domande chiave Chi deve rispondere dell'agibilità concessa a un ex magazzino agricolo?. Perché la Commissione di Vigilanza ha autorizzato un locale non a norma?. Quali gravi carenze strutturali hanno causato la tragedia della Lanterna Azzurra?. Come si svilupperà il filone bis sulle responsabilità amministrative dei funzionari?.? In Breve Giuseppe Orlandi e Fazio Fabini chiedono responsabilità per la Commissione di Vigilanza.. Nuova perizia tecnica su balaustre, scala e impianto antincendio della Lanterna Azzurra.. Il locale era un magazzino agricolo autorizzato come discoteca nel 2017.. Indagini sul filone bis riguardano le carenze strutturali dell'uscita di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca

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Temi più discussi: Strage di Corinaldo, in cella il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: Strana una pena a 5 anni; Strage di Corinaldo, una perizia per indagare sulle balaustre; Strage alla Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca dell’orrore; Lanterna Azzurra, ordine di carcerazione per il gestore. I familiari delle vittime: Non cerchiamo vendette, ma giustizia.

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