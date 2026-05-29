Tragedia di Corinaldo | il dj della Lanterna Azzurra in carcere
Il dj del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo si trova in carcere. La questione riguarda anche l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per un ex magazzino agricolo, che è stato trasformato in un locale pubblico. La domanda principale riguarda le motivazioni che hanno portato all’autorizzazione di un locale non conforme alle norme di sicurezza.
? Domande chiave Chi deve rispondere dell'agibilità concessa a un ex magazzino agricolo?. Perché la Commissione di Vigilanza ha autorizzato un locale non a norma?. Quali gravi carenze strutturali hanno causato la tragedia della Lanterna Azzurra?. Come si svilupperà il filone bis sulle responsabilità amministrative dei funzionari?.? In Breve Giuseppe Orlandi e Fazio Fabini chiedono responsabilità per la Commissione di Vigilanza.. Nuova perizia tecnica su balaustre, scala e impianto antincendio della Lanterna Azzurra.. Il locale era un magazzino agricolo autorizzato come discoteca nel 2017.. Indagini sul filone bis riguardano le carenze strutturali dell'uscita di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca
Notizie e thread social correlati
Strage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna AzzurraIl gestore della discoteca Lanterna Azzurra, teatro della strage di Corinaldo, è stato arrestato e si trova in carcere.
Strage di Corinaldo, condannato il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: “Strana una pena a 5 anni”Il giudice ha condannato a cinque anni e cinque mesi il deejay e gestore di fatto della discoteca coinvolta nella tragedia di Corinaldo.
Temi più discussi: Strage di Corinaldo, in cella il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: Strana una pena a 5 anni; Strage di Corinaldo, una perizia per indagare sulle balaustre; Strage alla Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca dell’orrore; Lanterna Azzurra, ordine di carcerazione per il gestore. I familiari delle vittime: Non cerchiamo vendette, ma giustizia.
CORINALDO - A quasi otto anni dalla tragedia della Lanterna Azzurra, si sono aperte le porte del carcere per Marco Cecchini, dj e ritenuto gestore di fatto della discoteca dove, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, morirono sei persone durante una calca s facebook
Corinaldo, la notte che non passa: in carcere il dj della Lanterna AzzurraCorinaldo, eseguita la condanna per la strage della Lanterna Azzurra: Marco Cecchini in carcere dopo la sentenza definitiva ... marchenotizie.it
Strage di Corinaldo, una perizia per indagare sulle balaustreL'incarico affidato a Tomaso Trombetti, docente all'Università di Bologna. I giudici chiedono chiarimenti sulla correlazione tra balaustre a norma e la calca del locale in cui hanno perso la vita cinq ... rainews.it