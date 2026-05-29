Tragedia di Corinaldo | il dj della Lanterna Azzurra in carcere

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il dj del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo si trova in carcere. La questione riguarda anche l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per un ex magazzino agricolo, che è stato trasformato in un locale pubblico. La domanda principale riguarda le motivazioni che hanno portato all’autorizzazione di un locale non conforme alle norme di sicurezza.

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? Domande chiave Chi deve rispondere dell'agibilità concessa a un ex magazzino agricolo?. Perché la Commissione di Vigilanza ha autorizzato un locale non a norma?. Quali gravi carenze strutturali hanno causato la tragedia della Lanterna Azzurra?. Come si svilupperà il filone bis sulle responsabilità amministrative dei funzionari?.? In Breve Giuseppe Orlandi e Fazio Fabini chiedono responsabilità per la Commissione di Vigilanza.. Nuova perizia tecnica su balaustre, scala e impianto antincendio della Lanterna Azzurra.. Il locale era un magazzino agricolo autorizzato come discoteca nel 2017.. Indagini sul filone bis riguardano le carenze strutturali dell'uscita di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca

Video Lanterna Azzurra, Marco Cecchini in carcere: condanna definitiva per il dj-gestore della discoteca

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