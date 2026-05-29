Tragedia alle Maldive emergono altre ricerche scientiche di Monica Montefalcone a 80 metri di profondità nello stesso mare

Durante le ricerche condotte a 80 metri di profondità nelle acque delle Maldive, sono state trovate ulteriori evidenze di studi scientifici condotti da Monica Montefalcone. La ricercatrice aveva già collaborato a progetti di ricerca in quella zona prima della tragedia in cui ha perso la vita con la figlia e altri tre sub italiani. La presenza delle sue ricerche in quel luogo si ripeteva più volte prima dell’incidente.

Il nome di Monica Montefalcone e gli studi scientifici alle Maldive è un’associazione che torna più volte prima della tragedia in cui ha perso la vita con la figlia e altri tre sub italiani. Il Corriere aveva già svelato uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Environments nel 2025, con campionamenti a -82 metri. Ora Monica Montefalcone compare in altre ricerche scientifiche sui cosiddetti Blue Hole, cioè le cavità sommerse, situati sempre alle Maldive. Secondo quanto scrive il Corriere, emergono altri tre lavori scientifici pubblicati tra il 2023 e il 2024, anche a cica 80 metri di profondità. Montefalcone è coautrice di questi studi, insieme ad altri docenti o ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica MontefalconeUna tragedia ha colpito le Maldive, dove cinque italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta situata a circa 50 metri di profondità.

Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne: chi erano gli altri 3 subUna tragica notizia si è diffusa questa mattina dalle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione a circa 50 metri di...

Temi più discussi: Maldive, i legali Montefalcone: L'università sapeva tutto; Sub morti alle Maldive: sabato i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal; Maldive, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone, due dei quattro sub italiani morti nell’immersione: il video delle operazioni; Sub morti alle Maldive, i nodi da chiarire: i permessi, l’attrezzatura e l’assenza di sagole nella grotta.

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia delle Maldive costata la vita a cinque sub italiani durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. Il corpo di Gianluca Benedetti, l’unico recuperato finora, è stato trovato con la bombola completament x.com

Tragedia alle Maldive, il dolore di Genova: Monica e Giorgia tornano a casa. Sabato l'addio, il punto sulle indaginiDopo il nullaosta, sono stati fissati i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, saranno celebrati da Marco Tasca, arcivescovo di Genova, sabato 30 maggio alle ore 11 nella chiesa di San Fr ... genovatoday.it

Tragedia alle Maldive, Carlo Sommacal: Monica donna bellissima, illuminata dal sorriso. Lei e Giorgia due sirene(Adnkronos) – Monica era una donna bellissima, illuminata dal suo sorriso, ed è così che voglio ricordarla. Così all’Adnkronos ... cremonaoggi.it