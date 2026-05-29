Un lavoratore è morto in un incidente con un muletto in un’azienda. Si attende di visionare i filmati della videosorveglianza per chiarire le cause del ribaltamento. La vittima era un operatore con esperienza e patentino. La notizia ha portato allo sciopero dei dipendenti dell’azienda, che chiedono risposte e misure di sicurezza più stringenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

? Domande chiave Cosa mostreranno i filmati della videosorveglianza sul ribaltamento del muletto?. Perché un operatore esperto con patentino è rimasto vittima dell'incidente?. Come si concilia l'innovazione tecnologica con la sicurezza nei reparti?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sulla stabilità dei mezzi aziendali?.? In Breve Quaranta dipendenti hanno raddoppiato la protesta portando lo sciopero a quattro ore totali.. Massimo Tiramani della Fiom Cgil denuncia il divario tra tecnologia e sicurezza fisica.. L'autopsia sul corpo del lavoratore di 47 anni avverrà la prossima settimana.. Il caso richiama un recente infortunio avvenuto a Castelnovo Sotto nella località Case Melli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia alla Mazzoni: sciopero per il lavoratore morto con il muletto

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