Due donne anziane sono morte dopo essere state investite da un'auto mentre attraversavano la strada all’uscita di un supermercato. La Fiat Panda coinvolta si è spostata immediatamente dopo l’incidente. Dai primi accertamenti sul conducente dell’auto è emerso che non ci sono elementi che suggeriscono intenzionalità o comportamenti illeciti. La polizia sta continuando le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

? Punti chiave Come si è mossa la Fiat Panda all'uscita del supermercato?. Cosa è emerso dai primi accertamenti sul conducente dell'auto?. Quali fattori tecnici hanno influenzato la visibilità nel punto dell'incidente?. Perché la sicurezza stradale in quel tratto di Atri è sotto esame?.? In Breve Vittime Gabriella Pelusi di 79 anni e Fiorella Piovani di 75 anni.. Decesso di Piovani avvenuto due giorni dopo il ricovero all'ospedale Mazzini.. Test al conducente della Fiat Panda escludono l'assunzione di alcol.. Carabinieri indagano sulla visibilità e sicurezza stradale all'uscita del supermercato.. Due donne di 75 e 79 anni hanno perso la vita martedì scorso ad Atri, nel centro cittadino, dopo essere state investite da una Fiat Panda proprio all’uscita di un supermercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia ad Atri: due donne anziane morte dopo l’investimento

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