Un uomo è morto a Borgo Virgilio dopo essere stato colpito accidentalmente dalla propria pistola. L’incidente è avvenuto in un’abitazione e sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La pistola si trovava con l’uomo al momento della tragedia. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali responsabilità e circostanze dell’accaduto.

Unatragediadalle circostanze ancora da chiarire si è verificata ieri pomeriggio aMantova, nello specifico aCerese di Borgo Virgilio. Un uomo di 65 anni,Alberto Scalari, noto libero professionista nella zona,ha perso la vitaa seguito di uncolpo esploso dalla sua stessa arma da fuoco. I carabinieri del reparto operativo di Mantova stanno attualmente conducendoindagini approfonditeper ricostruire con esattezza quanto avvenuto all’interno dell’abitazione situata in via Parenza Bassa. Secondo i primi accertamenti svolti dagli inquirenti a Mantova, è stata lacompagna della vittima, una donna di 53 anni presente in casa al momento dell’incidente,a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia a Mantova, uomo muore colpito dalla sua pistola: indagano i carabinieri

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