Traffico Roma del 29-05-2026 ore 14 | 30
Il traffico a Roma alle 14:30 del 29 maggio 2026 risulta congestionato in diverse zone della città. Le autorità segnalano rallentamenti e code su principali arterie e vie centrali. La situazione è monitorata e si consiglia di evitare le aree più trafficate. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aver causato i rallentamenti.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore che sta interessando anche il settore del trasporto pubblico viaggiano regolarmente le linee A B e C della metropolitana fino alle 17 saranno possibili cancellazioni di corse sulla rete di superficie bus e tram possibili disagi anche sui bus extraurbani gestiti dalla Cotral e su quelli periferici gestiti dagli operatori privati domenica Roma la tappa finale della Giro d'Italia la corsa rosa si snoderà tra l'euro e litorale è il centro storico dalle 13 di domani le chiusure nell'area della Circo Massimo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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