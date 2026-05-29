Il traffico a Roma alle 14:30 del 29 maggio 2026 risulta congestionato in diverse zone della città. Le autorità segnalano rallentamenti e code su principali arterie e vie centrali. La situazione è monitorata e si consiglia di evitare le aree più trafficate. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aver causato i rallentamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore che sta interessando anche il settore del trasporto pubblico viaggiano regolarmente le linee A B e C della metropolitana fino alle 17 saranno possibili cancellazioni di corse sulla rete di superficie bus e tram possibili disagi anche sui bus extraurbani gestiti dalla Cotral e su quelli periferici gestiti dagli operatori privati domenica Roma la tappa finale della Giro d'Italia la corsa rosa si snoderà tra l'euro e litorale è il centro storico dalle 13 di domani le chiusure nell'area della Circo Massimo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-05-2026 ore 14:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho lavorato come CONTROLLORE del TRAFFICO AEREO per 24 ORE... - Giorno di Prova

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Il traffico a Roma nel pomeriggio del 5 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14:30Il traffico a Roma nel pomeriggio del 14 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità, con alcune strade che risultano particolarmente...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Festa della Repubblica: le strade chiuse e i bus deviati per le prove generali; Competizione ciclistica La Palladiana, modifiche alla circolazione in centro storico; Metropolitana leggera, cambia il traffico in via Sonnino.

Scopri tutto sullo sciopero del 29 maggio 2026 con l'impatto sui trasporti pubblici di Roma, gli orari e le fasce di garanzia sicurauto.it/news/traffico-… #sciopero #Roma #trasporti #pubblici #29maggio x.com

NetBook 2026 di FiberCop, la mappa digitale dell’Italia: numero di linee attive e traffico dati per linea attiva (per regione e provicnia) e la maggiore copertura FTTH/NGAN reddit

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso su entrambe le ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 28-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità la polizia locale Segna un incidente in via Ettore De Ruggiero ... romadailynews.it