Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore in vetro da 5 diverse sigle sindacali che interessa anche il settore del trasporto pubblico al momento viaggiano regolarmente le linee della metropolitana sino alle 17 lo ricordiamo disagi saranno possibili sulla rete di superficie bus anche periferici ed extraurbani tram e filobus domenica l'appuntamento e con la k finale della Giro d'Italia la corsa rosa si sono vera tra all'Eur il litorale e il centro storico Per quel che riguarda la viabilità alle prime chiusure al traffico verranno alle 13 di domani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-05-2026 ore 11:30

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