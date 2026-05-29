Traffico Roma del 29-05-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 29 maggio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare a Roma risulta molto intenso. Si segnalano rallentamenti tra le uscite per il centro e il raccordo con le arterie principali. La circolazione è congestionata anche nelle zone limitrofe, con code che si estendono per diversi chilometri. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso.
Luceverde Roma traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud e la code a tratti anche in direzione opposta tra la Roma Fiumicino e la Pontina incolonnamenti sul viadotto della Magliana tra Isacco Newton via del Cappellaccio andando in direzione della Laurentina restano le file sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tre raccordo e la tangenziale est di file tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria in direzione del Foro Italico auto in coda anche tra la Prenestina & via La Spezia in direzione San Giovanni rallentamenti e code sulla Flaminia sulla Salaria in direzione del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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