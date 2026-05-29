luce verde Lazio Buongiorno traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud della via Appia code a tratti anche in direzione opposta tra la Roma Fiumicino e la Nicolò andamenti restano sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina restano le file sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma in provincia di Viterbo si viaggia su carreggiata ridotta sul raccordo Viterbo Terni a causa di lavori tra Viterbo nord e il bivio per l'auto sole oggi venerdì 29 maggio proclamato uno sciopero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-05-2026 ore 09:30

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