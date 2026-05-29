Traffico Lazio del 29-05-2026 ore 09 | 30
Alle 09:30 di questa mattina, il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare è molto intenso. Le auto si muovono lentamente, creando file che si estendono per diversi chilometri. La situazione riguarda principalmente l’area centrale della strada, con rallentamenti evidenti fin dai primi minuti della giornata. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso che possano aver causato l’afflusso.
luce verde Lazio Buongiorno traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud della via Appia code a tratti anche in direzione opposta tra la Roma Fiumicino e la Nicolò andamenti restano sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina restano le file sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma in provincia di Viterbo si viaggia su carreggiata ridotta sul raccordo Viterbo Terni a causa di lavori tra Viterbo nord e il bivio per l'auto sole oggi venerdì 29 maggio proclamato uno sciopero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
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