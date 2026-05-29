Tra le curve della Montagna del Sole torna il ' Rally Costa del Gargano'
Il Rally Costa del Gargano torna tra le curve della Montagna del Sole il 30 e 31 ottobre, con la quinta edizione della gara. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dall’European Region of Sport 2026, dall’ACI, dalla Provincia di Foggia e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata. La competizione si svolge nel Parco del Gargano, promettendo un weekend di emozioni per gli appassionati di rally.
Patrocinata da Regione Puglia, European Region of Sport 2026, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la quinta edizione del Rally Costa del Gargano è ormai pronta a regalare tutte le emozioni di una competizione che il 30 e il 31. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Argomenti più discussi: Tra le curve della Montagna del Sole torna il 'Rally Costa del Gargano' - FoggiaToday; Sentii i denti del suo cane affondare nel mio orecchio mentre gli stavo facendo il massaggio cardiaco. Eppure, non staccai le mani. Un disperato tentativo di soccorso sul Monte Velino; L’acqua è turchese e arriva a 24 gradi: l’oasi alpina con l’isola che sembra un paradiso tropicale; Tocca la bellezza incontaminata di Tak Po.
Strada di montagna. Caldo. Mi appoggio sulle curve. Sembra l'Appennino ma sulla skyline svetta la Trentapassi, finis terrae della mia comfort zone emotiva. Siamo ancora a casa. Curve lente. Goniometriche. Oggi c'è tempo. Siamo solo noi, nel raggio di chilo facebook
Esistono persone che si sentono meglio da sole che in compagnia? reddit