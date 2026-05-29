Tra le curve della Montagna del Sole torna il ' Rally Costa del Gargano'

Il Rally Costa del Gargano torna tra le curve della Montagna del Sole il 30 e 31 ottobre, con la quinta edizione della gara. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dall’European Region of Sport 2026, dall’ACI, dalla Provincia di Foggia e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata. La competizione si svolge nel Parco del Gargano, promettendo un weekend di emozioni per gli appassionati di rally.

Patrocinata da Regione Puglia, European Region of Sport 2026, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la quinta edizione del Rally Costa del Gargano è ormai pronta a regalare tutte le emozioni di una competizione che il 30 e il 31. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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