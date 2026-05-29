Dopo la vittoria al reality, l'ex capitano della Roma ha espresso grande apprezzamento per la figlia, definendola molto brava durante la trasmissione. La ragazza ha partecipato insieme a un’altra concorrente, e la nonna ha svolto un ruolo importante nel favorire un rapporto più sereno tra loro. La famiglia ha condiviso momenti di gioia e di ricongiungimento, segnando una tregua nel rapporto tra padre e figlia.

Torna l'armonia in casa Totti. Dopo settimane di presunte tensioni familiari, la vittoria di Chanel a Pechino Express avrebbe riportato la serenità nel rapporto con il padre Francesco. Secondo le indiscrezioni, l’ex capitano della Roma non avrebbe infatti digerito la scelta della figlia di partecipare al reality Sky. Un'esperienza che, forse proprio per questo, la 19enne ha affrontato con grinta e determinazione. Dietro le quinte della pace familiare, tuttavia, sembra esserci lo zampino bonario di nonna Fiorella. Leggi anche: Divorzio Totti-Ilary, c'è la data ufficiale. Presto le nuove nozze con Bastian? A rimescolare le carte in tavola ci ha pensato l'avventura asiatica di Chanel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti e la figlia Chanel, tregua dopo Pechino Express (grazie a nonna Fiorella)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: “Sono fiero di te”Francesco Totti ha condiviso su Instagram una foto con sua figlia Chanel, congratulandosi con lei per la vittoria a Pechino Express 2026 insieme a...

Pechino Express 2026: la semifinale brilla grazie a Guido Meda, l'incursione della Gialappa's e la forza di Chanel Totti dopo le parole di mamma Ilary BlasiNella nona puntata di Pechino Express 2026, il pubblico ha assistito a momenti di intrattenimento tra cui l'intervento di Guido Meda, l'apparizione...

Temi più discussi: Totti rompe il silenzio sulla figlia Chanel a Pechino Express: Non ha vinto perché era raccomandata; Chanel mi ha sorpreso, Totti papà orgoglioso dopo Pechino Express; Chanel Totti e Francesco, pace fatta dopo Pechino Express? Il ruolo di nonna Fiorella e le parole dell’ex capitano; Totti con gli occhi lucidi quando parla della figlia Chanel: Non pensavo che a Pechino.... Poi le belle parole per Pellegrini.

Francesco Totti e Chanel, il retroscena: ecco chi avrebbe avuto un ruolo chiave nel ristabilire un clima sereno tra padre e figlia Il rapporto tra l’ex capitano della Roma e la figlia, neo vincitrice di #PechinoExpress, ultimamente era stato teso x.com

Francesco Totti e la figlia Chanel hanno fatto pace? | Ruolo decisivo di nonna FiorellaFresca del trionfo a Pechino Express con la coppia I raccomandati, Chanel Totti sembra aver fatto pace con papà Francesco. Il celebre ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vissuto dei periodi ... ilsussidiario.net

Chanel Totti e Francesco, pace fatta dopo Pechino Express? Il ruolo di nonna Fiorella e le parole dell’ex capitanoCuore di nonna. Ci avrebbero pensato Fiorella, madre di Francesco Totti, e la vittoria di Pechino Express a riportare un clima più sereno ... msn.com