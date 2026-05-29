Le tossine biologiche sono considerate una delle minacce più sottovalutate alla sicurezza nazionale occidentale. Esperti statunitensi hanno lanciato l’allarme sulla possibilità di utilizzo come arma in conflitti biologici. Le sostanze, spesso invisibili, possono essere diffuse senza che vengano immediatamente riconosciute come attacco. La preoccupazione cresce anche per la facilità di produzione e la difficoltà di rilevamento, rendendo queste tossine un rischio reale e attuale.

Le tossine biologiche rappresentano ormai una delle minacce più sottovalutate per la sicurezza nazionale occidentale. È questo il messaggio lanciato dalla Bipartisan Commission on Biodefense dell’Atlantic Council nel rapporto “ Promote the Antidote: Reducing the Risk from Toxins ”, pubblicato in questi giorni. Secondo gli autori, il rischio legato a queste sostanze sta crescendo rapidamente mentre governi, servizi di intelligence e sistemi sanitari continuano a concentrarsi soprattutto su virus, batteri e pandemie. Il documento descrive un panorama in cui Stati ostili, organizzazioni terroristiche e persino singoli individui potrebbero sfruttare le nuove tecnologie per sviluppare e utilizzare tossine sempre più sofisticate, difficili da individuare e in alcuni casi quasi impossibili da attribuire con certezza a un responsabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tossine, la nuova frontiera della guerra biologica: l’allarme degli esperti Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balcani e Mar Nero sono la nuova frontiera della guerra cognitivaIl 26 maggio si terrà a Roma una conferenza internazionale dedicata alle tensioni e alle dinamiche che coinvolgono i Balcani e il Mar Nero.

O-range e la nuova frontiera degli accessori seamlessO-range, marchio italiano nel settore del design contemporaneo, si distingue per la creazione di accessori seamless che combinano un’estetica...

Si parla di: Superbatteri. Rappuoli: Gli anticorpi monoclonali aprono una nuova frontiera. La strategia dei soli antibiotici ha fallito; Antibioticoresistenza, da Siena Rappuoli indica la nuova frontiera: anticorpi monoclonali contro i superbatteri.