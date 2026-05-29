Torre Spaccata minacce sui muri della scuola | A morte Laddaga Grant e Rizzo

A Torre Spaccata, sui muri di una scuola sono state trovate scritte minacciose contro il presidente del Municipio VII, l’assessore alla Mobilità e la presidente del Comitato genitori. Le scritte contengono minacce di morte rivolte a queste figure. Le autorità stanno verificando le modalità e le motivazioni dell’atto, senza comunicare ulteriori dettagli al momento. Non ci sono ancora sviluppi pubblici riguardo alle indagini in corso.

Roma, 29 maggio 2026 – Una scritta minatoria contro il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, l’assessore municipale alla Mobilità Fabrizio Grant e Paola Rizzo, presidente del Comitato genitori dell’associazione A.M.I.COM OdV, è comparsa sul muro di cinta della scuola di via Rugantino, nel quartiere di Torre Spaccata. “A morte Laddaga, Grant e Rizzo”: questa la frase tracciata con una bomboletta spray e letta questa mattina dalle famiglie che accompagnavano i bambini a scuola. Un episodio che ha suscitato immediata indignazione e numerosi messaggi di solidarietà nei confronti delle persone colpite e della comunità scolastica. “A loro va tutta la mia solidarietà personale e politica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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