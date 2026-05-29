Torneo Soffici al top Ecco il primo bilancio

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il torneo di calcio giovanile, alla sua 43ª edizione, si svolge quest'anno con il nome di uno degli scrittori e illustratori italiani più noti del Novecento. La manifestazione coinvolge squadre di giovani calciatori e rappresenta un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo locale. Finora, sono stati disputati numerosi incontri, attirando l'attenzione di appassionati e famiglie. La competizione prosegue con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un torneo di calcio giovanile giunto alla quarantatreesima edizione, che porta il nome di uno degli scrittori ed illustratori italiani più iconici del ‘900. E che anche quest’anno sta vedendo sfidarsi a Poggio a Caiano giovanissimi calciatori provenienti da tutta la Toscana. E’ ormai entrata nel vivo l’edizione 2026 del " Torneo Ardengo Soffici ", riservato alla categoria " Under 14 ", che vede la partecipazione di trentadue società delle province di Prato, Pistoia, Livorno, Pisa, Firenze e Lucca. Una kermesse organizzata come di consueto dal Poggio a Caiano, che ha preso il via nei giorni scorsi e si chiuderà fra poco meno di un mese con le finali dei vari torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torneo soffici al top ecco il primo bilancio
© Lanazione.it - Torneo Soffici al top. Ecco il primo bilancio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scherma: Curatoli in top 5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa IbragimovNella competizione di scherma svoltasi a Padova, Luca Curatoli si è posizionato tra i primi cinque atleti della gara di sciabola maschile durante la...

Matteo Berrettini aggrappato al filo della top-100. Deve tifare la stella di Hong Kong: il torneo decisivoMatteo Berrettini è uscito sconfitto nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove ha affrontato Hubert Hurkacz.

Tornei: i Rioni in corso a Vaiano. I premiati al Soffici di PoggioGiugno, si sa, è da sempre consacrato al calcio giovanile e al calcio di provincia, considerando i vari tornei. E proprio dalle realtà provinciali arrivano due fra i tornei più interessanti. Il primo ... lanazione.it

Torneo Soffici, un classico per i GiovanissimiUn torneo giunto alla quarantaduesima edizione, che porta il nome di uno degli scrittori ed illustratori italiani più iconici del ‘900. E che anche quest’anno sta vedendo sfidarsi a Poggio a Caiano ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web