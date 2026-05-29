Il torneo di calcio giovanile, alla sua 43ª edizione, si svolge quest'anno con il nome di uno degli scrittori e illustratori italiani più noti del Novecento. La manifestazione coinvolge squadre di giovani calciatori e rappresenta un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo locale. Finora, sono stati disputati numerosi incontri, attirando l'attenzione di appassionati e famiglie. La competizione prosegue con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i più giovani.

Un torneo di calcio giovanile giunto alla quarantatreesima edizione, che porta il nome di uno degli scrittori ed illustratori italiani più iconici del ‘900. E che anche quest’anno sta vedendo sfidarsi a Poggio a Caiano giovanissimi calciatori provenienti da tutta la Toscana. E’ ormai entrata nel vivo l’edizione 2026 del " Torneo Ardengo Soffici ", riservato alla categoria " Under 14 ", che vede la partecipazione di trentadue società delle province di Prato, Pistoia, Livorno, Pisa, Firenze e Lucca. Una kermesse organizzata come di consueto dal Poggio a Caiano, che ha preso il via nei giorni scorsi e si chiuderà fra poco meno di un mese con le finali dei vari torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo Soffici al top. Ecco il primo bilancio

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