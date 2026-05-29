A Celle sul Rigo riprende la Sagra dei Pici, giunta alla 55ª edizione, organizzata dalla Società Filarmonica locale che festeggia anche 150 anni di attività. L’evento, uno dei principali del territorio, inizia questa sera e coinvolge la comunità locale con degustazioni e musica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e richiama visitatori da diverse zone. La festa rimane uno degli appuntamenti più attesi nel calendario culturale del paese.

Da questa sera Celle sul Rigo torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio: prende ufficialmente il via la 55ª edizione della Sagra dei Pici, organizzata dalla Società Filarmonica di Celle sul Rigo, che quest’anno celebra anche i suoi 150 anni di attività. Tre giorni di festa, comunità, musica e tradizione che accompagneranno il paese fino a domenica 31, in un’edizione speciale che punta a valorizzare ancora di più la qualità della proposta gastronomica e l’esperienza del pubblico. Tutti gli appuntamenti della sagra risultano ufficialmente esauriti: questa sera, domani sera, pranzo e cena della domenica hanno infatti registrato il tutto esaurito già prima dell’inizio della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Sagra dei Pici. Celle sul Rigo in festa

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