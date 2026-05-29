La quarta stagione di Forbidden Fruit andrà in onda nel pomeriggio su Canale 5. La nuova stagione si preannuncia come una svolta significativa per la serie, con cambiamenti che potrebbero modificare gli sviluppi narrativi. La soap turca tornerà in televisione con nuovi episodi, mantenendo l’attenzione del pubblico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici o sui personaggi coinvolti. La messa in onda è prevista per il pomeriggio di oggi.

La quarta stagione di Forbidden Fruit è pronta a debuttare nel pomeriggio di Canale 5 e promette di rivoluzionare ancora una volta gli equilibri della celebre soap turca. Dopo mesi segnati da tradimenti, vendette, crolli finanziari e alleanze inaspettate, i protagonisti si preparano ad affrontare una nuova fase della loro vita, dove il potere e il denaro torneranno a influenzare ogni scelta. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle 15:40, quando prenderà il via un capitolo destinato a cambiare profondamente il destino di molti personaggi. La conclusione della terza stagione aveva lasciato il pubblico davanti a un Halit completamente diverso rispetto all’uomo che aveva dominato le prime fasi della serie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Torna così ed è choc”. Forbidden fruit, pronta la svolta

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Halit torna miliardario in segreto: vendetta shock contro Sahika in Forbidden Fruit

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Di solito, quando un film vince un premio e torna al cinema difficilmente riesce a ritrovare il proprio spazio e il proprio pubblico. Anche perché chi lo voleva vedere lo ha già visto, a prescindere da questo o da quel riconoscimento. Per carità: non è sempre così; x.com

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