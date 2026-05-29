Torna ’Cantine Aperte’ Degustazioni arte musica

Torna l’evento “Cantine Aperte”, che si svolgerà in due giorni. Durante l’evento saranno organizzate degustazioni di vini, visite ai vigneti, esposizioni d’arte e spettacoli musicali. Ogni cantina offrirà diverse attività, come tour guidati e mostre. L’iniziativa coinvolge più strutture e si svolge in vari luoghi. I partecipanti potranno scegliere tra le varie proposte disponibili, senza obbligo di partecipare a tutte le attività.

Due giorni con il gusto, ma anche con iniziative, tra tour nei vigneti, mostre e musica, in base alla scelta di ogni cantina. Domani e domenica torna infatti in tutta la Toscana ’Cantine Aperte’. Promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana presieduto da Anastasia Mancini, l’evento si distingue per questa edizione per un’impronta completamente innovativa nell’accoglienza e per la presentazione delle ultime tendenze in ambito enoturistico, confermandosi come la vetrina delle novità italiane per gli appassionati di vino e turismo esperienziale. Tra l’altro secondo l’analisi di DNA Tasting, il 55% degli enoturisti proviene dall’Italia. L’enoturista è under 50 e utilizza lo smartphone per l’interazione con la cantina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RECORD #CantineAperte2026 in #Abruzzo coinvolge 53 aziende: degustazioni, visite guidate, vigneti e sapori per celebrare l’enoturismo regionale. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #AbruzzoWine @MTV_Abruzzo x.com

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