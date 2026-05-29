Torino urla e spacca i finestrini di 8 auto | fermato nigeriano

Un uomo di 26 anni ha danneggiato otto veicoli parcheggiati tra via Corrado Corradino e piazza Bengasi, al confine tra Torino e Moncalieri. Dopo aver urlato e rotto i finestrini, è stato fermato e arrestato.

Un 26enne è stato tratto in arresto dopo aver danneggiato otto auto che si trovavano posteggiate in strada. Fermato in evidente stato di alterazione, il giovane aveva con sé bottiglie di vetro, un taglierino con lama di 15 cm, un cacciavite e una lametta. Era notte quando numerosi residenti hanno iniziato a sentire le urla, poi i vetri di finestrini e parabrezza delle auto cadere a terra in frantumi. Così infatti il 26enne, di origine nigeriana, stava agendo senza un apparente motivo, in preda ad un’alterazione di natura psicofisica, intercettato dagli agenti di una volante dell’UPGSP all’altezza dei Giardini Battistini, a Moncalieri, dove si stava dirigendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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