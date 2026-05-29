Torino non si arruola | il presidio in piazza Massaua per lo sciopero nazionale
Circa cento persone del coordinamento Torino per Gaza si sono riunite questa mattina in piazza Massaua per partecipare allo sciopero nazionale indetto da sindacati di base come Cub e Si Cobas. La manifestazione ha avuto luogo nel contesto di un presidio, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro l’arruolamento a Torino. La protesta si è svolta senza incidenti.
Sono circa un centinaio i manifestanti del coordinamento Torino per Gaza che questa mattina, 29 maggio, si sono ritrovati in presidio in piazza Massaua, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base tra cui Cub e Si Cobas. Il luogo del presidio, con ritrovo alle 8, si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionaleDomani si terrà uno sciopero nazionale degli insegnanti e del personale degli istituti tecnici, proclamato dalla Flc Cgil.
Istituti tecnici, sciopero nazionale il 7 maggio: a Novara presidio in prefetturaIl prossimo 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale nel settore degli istituti tecnici, organizzato dalla Flc Cgil di Novara e del Vco.
Argomenti più discussi: I blackout a Torino continueranno per un anno. Iren: Serve tempo per risolvere i problemi; Carlo Greppi al Convegno dell’Osservatorio contro la militarizzazione a Torino; Processo ai neonazisti, Forzese (ex Fdi): Estraneo al circolo Edoras, facevo il consulente.
la Repubblica. . È morto in Ucraina il combattente italiano Alex Pineschi. Originario di La Spezia, ha prestato servizio nell’8° Reggimento Alpino dell'Esercito italiano e in seguito ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime notizie non anco facebook
Borghezio, il topo che lascia la nave Da qualche mese Mario Borghezio milita in Futuro Nazionale. Salvini gli aveva già tolto la tessera della Lega, e il rancido arnese razzista di Torino si è offerto di guidare la sezione piemontese del nuovo partito di Vannacci. x.com