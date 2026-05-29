Torino non si arruola | il presidio in piazza Massaua per lo sciopero nazionale

Da torinotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa cento persone del coordinamento Torino per Gaza si sono riunite questa mattina in piazza Massaua per partecipare allo sciopero nazionale indetto da sindacati di base come Cub e Si Cobas. La manifestazione ha avuto luogo nel contesto di un presidio, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro l’arruolamento a Torino. La protesta si è svolta senza incidenti.

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Sono circa un centinaio i manifestanti del coordinamento Torino per Gaza che questa mattina, 29 maggio, si sono ritrovati in presidio in piazza Massaua, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base tra cui Cub e Si Cobas. Il luogo del presidio, con ritrovo alle 8, si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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