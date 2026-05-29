Torino non si arruola | il presidio in piazza Massaua per lo sciopero nazionale

Notizia in breve

Circa cento persone del coordinamento Torino per Gaza si sono riunite questa mattina in piazza Massaua per partecipare allo sciopero nazionale indetto da sindacati di base come Cub e Si Cobas. La manifestazione ha avuto luogo nel contesto di un presidio, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro l’arruolamento a Torino. La protesta si è svolta senza incidenti.