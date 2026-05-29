Torino la difesa fa acqua | Petrachi prepara la rivoluzione

A Torino, la difesa della squadra sta mostrando segni di difficoltà. Gianluca Petrachi, responsabile del settore sportivo, sta lavorando a un cambiamento radicale della formazione, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva. La situazione attuale ha portato a una revisione delle strategie e a possibili interventi sul mercato per migliorare le prestazioni della retroguardia. Nessuna informazione sui nomi dei giocatori coinvolti o sui tempi delle operazioni.

Torino, Gianluca Petrachi prepara la rivoluzione per rinforzare la retroguardia granata. Ecco qual è la situazione. Sessantatré gol subiti, un dato impietoso che fa del Torino la seconda peggior difesa del campionato, dietro soltanto al Pisa retrocesso. I numeri non mentono e fotografano un reparto in costante affanno dalla doppia cessione di Buongiorno e Rodriguez. Quest’ultima annata ha però superato ogni limite negativo, segnata da imbarcate clamorose (le 5 reti incassate dall’Inter e le 11 totali contro il Como), gravi errori individuali e una perenne confusione tattica. Per tornare a costruire basi solide, la priorità assoluta del mercato estivo sarà la ricostruzione della linea difensiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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