A Torino, il centro città è stato chiuso al traffico a causa del Kiss Kiss Way Tour, con 22 linee GTT che sono state deviate. Le modifiche più significative riguardano alcune linee di tram e autobus, che hanno cambiato percorso e punti di fermata. I nuovi capolinea temporanei sono stati istituiti in diverse zone periferiche, lontano dal centro, per consentire lo svolgimento dell’evento e garantire comunque il servizio pubblico.

? Punti chiave Quali linee GTT subiranno i cambiamenti più drastici nel percorso?. Dove si troveranno i nuovi capolinea provvisori per i tram?. Come cambieranno i tragitti delle linee notturne durante il concerto?. Quali strade saranno completamente interdette al transito dei veicoli?.? In Breve Blocchi operativi dalle 14:00 fino alle 2:00 del 31 maggio 2026.. Ventidue linee GTT coinvolte con deviazioni su corso Regina Margherita e corso Vittorio Emanuele II.. Sospensione totale del collegamento linea 13+ e limitazioni in piazza Arbarello per linea 72.. Chiusure totali previste in via XX Settembre, via Pietro Micca e via Po.. Sabato 30 maggio 2026, a partire dal primo pomeriggio, Piazza Castello e le vie limitrofe di Torino subiranno blocchi totali per il concerto del Kiss Kiss Way Tour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, centro bloccato per il Kiss Kiss Way Tour: 22 linee GTT deviate

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