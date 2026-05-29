Top Tre i migliori dischi in uscita | Paul McCartney il ritorno del ragazzo di Dungeon Lane

Tra le nuove uscite discografiche si segnalano lavori di artisti noti, tra cui un ritorno di un musicista britannico. La lista include anche altri album di artisti internazionali, con pubblicazioni previste nel corso delle prossime settimane. La selezione si concentra su dischi che rappresentano aggiornamenti nel panorama musicale contemporaneo e che saranno disponibili in diversi formati. La classifica dei tre migliori dischi in uscita viene stilata senza commenti, basandosi esclusivamente su dati di pubblicazione e preordini.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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