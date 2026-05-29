Nel cuore di Gallarate, nel 2025 nasce Timeless Luxury Boutique, una realtà giovane ma già ben posizionata nel panorama dell’orologeria di alta gamma. Dietro il progetto c’è una storia familiare, fatta di esperienza, passione e capacità di reinventarsi. Il fondatore, Salvo, rappresenta il pilastro su cui si costruisce l’intera attività: imprenditore di lungo corso, con un passato nel settore immobiliare edilizio interrotto dopo il crollo del mercato tra il 2008 e il 2011, ha saputo cambiare rotta trasformando una passione di lunga data per l’orologeria in una nuova direzione professionale. Negli anni sviluppa competenze approfondite, arrivando a conoscere referenze, modelli e dinamiche di mercato con grande precisione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Timeless Luxury Boutique: la nuova generazione dell’orologeria di lusso parte da Gallarate

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