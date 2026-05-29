Tiafoe e la racchetta rubata | Ho dato in cambio un paio di scarpe

Notizia in breve

Dopo aver vinto contro Hubi Hurcacz, il tennista ha festeggiato con il pubblico ma ha perso la racchetta tra gli spettatori. In seguito, ha dichiarato di aver scambiato un paio di scarpe con qualcuno che aveva trovato la racchetta. L’episodio è avvenuto durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dello scambio. La racchetta non è stata recuperata immediatamente e non ci sono state denunce ufficiali riguardo all’incidente.