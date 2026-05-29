Tiafoe e la racchetta rubata | Ho dato in cambio un paio di scarpe
Dopo aver vinto contro Hubi Hurcacz, il tennista ha festeggiato con il pubblico ma ha perso la racchetta tra gli spettatori. In seguito, ha dichiarato di aver scambiato un paio di scarpe con qualcuno che aveva trovato la racchetta. L’episodio è avvenuto durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dello scambio. La racchetta non è stata recuperata immediatamente e non ci sono state denunce ufficiali riguardo all’incidente.
Dopo aver battuto Hubi Hurcacz, Frances Tiafoe si era "gettato" sul pubblico esultante, perdendo però la racchetta tra i tifosi. In conferenza stampa il primo appello per poterla recuperare, a cui ha fatto seguito un post su Instagram. Morale: racchetta tornata in possesso di Tiafoe. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Roland Garros, Tiafoe vince e tifoso gli ruba la racchetta: “Posso riaverla?”Durante il secondo turno di Roland Garros, il tennista americano ha vinto in cinque set contro il polacco Hurkacz.
Miami, Sinner asfalta anche Tiafoe e va in semifinale. L’americano per la rabbia spacca la racchetta (video)Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo ATP di Miami dopo aver battuto l’americano Tiafoe con un punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 11...
Temi più discussi: Mi hanno rubato la racchetta, Tiafoe 'denuncia' a Roland Garros 2026; Tiafoe derubato della racchetta al Roland Garros: Vi prego ridatemela. Vi regalo due biglietti; Roland Garros, Tiafoe vince e tifoso gli ruba la racchetta: Posso riaverla?; Roland Garros – A Tiafoe viene rubata la racchetta dopo il match con Hurkacz (VIDEO).
Frances Tiafoe vince contro Hurkacz e festeggia col pubblico: una tifosa gli porta via la racchetta. Il tennista la ritrova grazie a una storia su Instagram facebook
Un episodio in pieno stile 'Tiafoe' sul Campo 14 del #Rolandgarros x.com
Roland Garros R2: [19] F. Tiafoe def. H. Hurkacz, 6-7(5) 7-6(5) 6-4 6-7(1) 6-4 reddit
Tiafoe derubato della racchetta al Roland Garros: Vi prego ridatemela. Vi regalo due bigliettiFrances Tiafoe è stato uno dei protagonisti di giornata al Roland Garros. Il tennista americano è riuscito a spuntarla in cinque set sul polacco Hurkacz, prendendosi dunque un posto nei sedicesimi di ... fanpage.it
Tiafoe riottiene la racchetta rubata al Roland Garros grazie ai socialSolo una volta rientrato negli spogliatoi, Tiafoe si è accorto dell'accaduto, notando l'assenza di una delle sue racchette durante il consueto conteggio. Su suggerimento del suo agente, ha deciso di t ... it.blastingnews.com