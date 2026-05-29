Tesoretto Inter dai ritorni | il 2 +1 da 62 milioni di euro

L’Inter ha registrato un aumento di 1 milione di euro rispetto a un precedente di 62 milioni, portando il totale a 63 milioni di euro. Per il prossimo calciomercato estivo, il club prevede di destinare circa 50 milioni di euro, più del doppio rispetto alle risorse attualmente disponibili. Questa cifra rappresenta una variazione significativa rispetto al budget precedente e potrebbe consentire al club di affrontare operazioni di mercato di maggiore entità.

Il budget per il mercato estivo può più che raddoppiarsi Il budget dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo sarà intorno ai 50 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe sensibilmente aumentare, per non dire raddoppiarsi grazie alle cessioni di quei calciatori fuori dal progetto come Frattesi e di rientro a Milano ma che non sono graditi a Chivu. Il primo è Benjamin Pavard, con il Marsiglia che non eserciterà il riscatto fissato a 15 milioni. Tesoretto Inter dai ritorni: il 2 (+1) da 60 milioni di euro (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il francese si lasciò malissimo con Chivu e la squadra, special modo con capitan Lautaro Martinez. Ricordate la foto dopo la partita di padel in Sardegna? Aveva abbandonato il ritiro interista negli USA dicendo addio al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! KONE E FRENDRUP , UN RINNOVO A SORPRESA! ED UN COLPO DI SCENA!!!

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